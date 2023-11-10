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Ворог посилює атаки: у ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Ворог посилює атаки: у ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Авдіївка / Фото: Associated Press

"Гул" над Авдіївкою не вщухає, кажуть військові.

Окупаційні війська продовжують стягувати до Авдіївки свою техніку прикриваючи перекидання мінометними та артилерійськими обстрілами.

Про це розповів військовослужбовець Збройних Сил України Євген Ієвлєв  в етері Еспресо.

За його словами, ворог посилив атаки.

"Ми перебуваємо між Авдіївкою і Бахмутом, а саме на Горлівському напрямку, конкретніше уточнювати не можу. Розповім ситуацію, яка є на нашому напрямку, бо трохи випав з фокуса Бахмут через активізацію штурмів ворога на Авдіївку. Зараз наша увага прикута до того, що перед нами на глибині 10-20 км противник тягне свою техніку, якою обстрілює саме Авдіївку", - розказав військовослужбовець Збройних Сил України.

Зокрема, він зазначив, що попри це наші розвідники вдаються до хитрощів та знаходять ворожу техніку, яку згодом Євген з побратимами уражають.

"Відразу скажу, що це не десятки одиниць техніки окупантів за один раз. Однак у нашому арсеналі є гармати Д-20, Д-30, танки, МТ-ЛБшки, а ще тиждень тому був найсерйозніший наш трофей - "Солнцепьок". Про Авдіївку можу вам сказати, що ми чуємо вночі, наскільки щільно ворог обстрілює це місто. Скажу вам, що гул не стихає над Авдіївкою, а вона від нас по мапі десь 12-15 км", - зауважив Євген Ієвлєв.

Додамо, що ніч проти 10 листопада в низці областей України минула з обстрілами. 

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Дата публікації
Перегляди
980
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