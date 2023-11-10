Ворог посилює атаки: у ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Окупаційні війська продовжують стягувати до Авдіївки свою техніку прикриваючи перекидання мінометними та артилерійськими обстрілами.

Про це розповів військовослужбовець Збройних Сил України Євген Ієвлєв в етері Еспресо.

За його словами, ворог посилив атаки.

"Ми перебуваємо між Авдіївкою і Бахмутом, а саме на Горлівському напрямку, конкретніше уточнювати не можу. Розповім ситуацію, яка є на нашому напрямку, бо трохи випав з фокуса Бахмут через активізацію штурмів ворога на Авдіївку. Зараз наша увага прикута до того, що перед нами на глибині 10-20 км противник тягне свою техніку, якою обстрілює саме Авдіївку", - розказав військовослужбовець Збройних Сил України.

Зокрема, він зазначив, що попри це наші розвідники вдаються до хитрощів та знаходять ворожу техніку, яку згодом Євген з побратимами уражають.

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"Відразу скажу, що це не десятки одиниць техніки окупантів за один раз. Однак у нашому арсеналі є гармати Д-20, Д-30, танки, МТ-ЛБшки, а ще тиждень тому був найсерйозніший наш трофей - "Солнцепьок". Про Авдіївку можу вам сказати, що ми чуємо вночі, наскільки щільно ворог обстрілює це місто. Скажу вам, що гул не стихає над Авдіївкою, а вона від нас по мапі десь 12-15 км", - зауважив Євген Ієвлєв.

Додамо, що ніч проти 10 листопада в низці областей України минула з обстрілами.

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