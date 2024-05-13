Ворог посилює обстріли Вовчанська: стало відомо, скільки жителів громади вже евакуювали

Росія посилює обстріли Вовчанська.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наші бійці ЗСУ ведуть важкі бої. Північний кордон Харківщини зараз найскладніший напрямок. Але попри плани ворога - всі обʼєднані та працюємо на перемогу: органи влади, правоохоронці, екстрені служби, волонтери, міжнародні партнери. Цілодобово комунікуємо із військовим командуванням", - заявив він.

За кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Як стверджують представники влади, кожен отримує повний супровід - від гуманітарного до юридичного.

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"Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється. Підтримуємо Збройні Сили України. Переможемо!", - резюмував посадовець.

У суботу на північному сході Харківської області продовжувались запеклі бої за контроль над кількома українськими селами поблизу російського кордону. Зокрема під обстрілами залишається Вовчанськ, де від російських ударів гинуть люди. Лише станом на 12:00 суботи зафіксовано 12 "прильотів" керованих бомб по місту Вовчанськ та околицях.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖАХ ПІСЛЯ УДАРУ... Кадри, як рятувальники витягають з-під завалів на Харківщині постраждалих

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