Ворог прагне руйнувати інфраструктуру Миколаївщини та психологічно тиснути на Одещину - ОК "Південь"

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 12 серпня 2022.

Ситуація в операційній зоні стабільно напружена, але контрольована.

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, надаючи перевагу тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударів.

Відчайдушно протягом дня тричі намагався вести штурмові дії за підтримки танкового вогню в напрямку Андріївки, Широкого та Олександрівки. Успіху не мав. З втратами ретирувався.

Ворожа штурмова авіація та гелікоптерні пари 7 разів атакували українські позиції вздовж лінії зіткнення та вивільнені населені пункти.

Прагнучи руйнувати інфраструктуру Миколаївщини та психологічно тиснути на мешканців Одещини, ворог з літака Су-35, з напрямку Чорного моря, атакував ракетою Х-59 західну частину Миколаївської області. Втрат та руйнувань нема.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розказав, за яких умов війна Росії проти України може закінчитись до кінця року.

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