Ворог продовжує атакувати Сумщину: гатив з вертольота та скидав боєприпси з дрона

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 13 вересня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 24 обстрілів прикордоння.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зафіксовано 132 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Білопільська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (35 вибухів) та артилерії (22 вибухи). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватне домогосподарство,

Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Краснопільська громада: з території РФ здійснено скидання з ворожого БПЛА 2 боєприпаси типу ВОГ. Крім того, з гелікоптера здійснено запуск 2 ракет. Також були артобстріли (15 вибухів) та обстріл з мінометів (5 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано 13 вибухів з міномету та 6 вибухів з артилерії.

Миколаївська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів).

Хотінська громада: з гелікоптеру був пуск 4 ракет (ймовірно НАР).

Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів).

Новослобідська громада:здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.