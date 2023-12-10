Ворог продовжує атакувати Сумщину: пролунало 135 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 9 грудня 2023 року.
Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Зафіксовано 135 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Дружбівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (23 вибухи), обстріл за допомогою FPV-дрону (1 вибух), обстріл з АГС (60 вибухів) та обстріли з артилерії (6 вибухів).
- Есманська громада: зафіксовано 11 вибухів з мінометів.
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
- Дружбівська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (19 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано скидання ВОГу з БпЛА (1 вибух).
Нагадаємо, що раніше окупанти вбили 7-річну дитину на Сумщині.
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