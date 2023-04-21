Ворог продовжує атакувати Сумську область: 44 "прильоти" з мінометів, артилерії та гранатометів

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21.00 20 квітня 2023.

Про це пише Сумська ОВА у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад – Великописарівської та Білопільської. Зафіксовано 44 «прильоти» з мінометів, артилерії, гранатометів.

Білопільська громада: росіяни били по території громади з мінометів – 25 «прильотів» та артилерії – 9 «прильотів».

Великописарівська громада: ворог здійснив обстріл з гранатомету (АГС) – 10 «прильотів».

За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.

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