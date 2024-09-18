Ворог продовжує концентрувати зусилля на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Стала відома оперативна інформація станом на 22:00 17.09.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Сили оборони дають гідну відсіч загарбникам на всіх напрямках. Основні зусилля наших військ спрямовані на зрив виконання окупантами завдань наступу та зниження бойового потенціалу ворога. Противник зазнає значних втрат в особовому складі та техніці.

За поточну добу відбулося 139 бойових зіткнень, з яких 34 досі тривають. По території України сьогодні держава-терорист завдала три ракетні удари із застосуванням шести ракет, 59 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБи. Окрім того, загарбники залучили для ударів 494 дрони-камікадзе та здійснили 3338 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські терористи один раз штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили п’ятдесят вісім окупантів, знищили дві артилерійські системи, 44 БпЛА, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, також було пошкоджено п’ять артилерійських систем, один автомобіль та дві одиниці спецтехніки окупанта.

Тринадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Синьківка, Новоосинове, Кругляківка, Андріївка, Колісниківка, Петропавлівка та Лозова. Підрозділи Сил оборони відбили 12 наступальних дій. Ситуація напружена, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день російські війська 12 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського. Також авіація агресора завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Твердохлібовому.

Ворог двічі штурмовими діями на Сіверському напрямку намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Вісім атак відбито, одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 14 разів атакували наші позиції поблизу Щербинівки, Торецька та Неліпівки. Одне боєзіткнення дотепер триває.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор 34 рази атакував в районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. 30 атак українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення тривають. Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 220 військовослужбовців вбитими та пораненими, чотири автомобіля та один мотоцикл знищено. Також наші оборонці суттєво пошкодили танк та п’ять автомобілів противника.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили 43 ворожих атаки наших позицій. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки. Одинадцять боєзіткнень наразі триває. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку сьогодні агресор чотири рази штурмував передній край оборони в напрямку Вугледару. Українські воїни зупинили три атаки ворога, на даний час точиться одне боєзіткнення.

Зазнав авіаудару НАРами населений пункт Вербове на Гуляйпільському напрямку.

П’ять боєзіткнень відбувалось на Оріхівському напрямку в районі населених пунктів Новоданилівка та Щербаки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

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На Придніпровському напрямку чотири штурмові дії ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

"Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого, а також 57-му окрему мотопіхотну бригаду імені кошового отамана Костя Гордієнка, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці. Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Раніше наземний протитанковий дрон-камікадзе, що самонаводиться, ефектно знищує ворожу бронетехніку. Кадри оприлюднили бійці 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" бригади "Рубіж".

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