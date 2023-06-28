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Ворог продовжує обстрілювати громади на Сумщині: пошкоджені будівлі та авто

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог продовжує обстрілювати громади на Сумщині: пошкоджені будівлі та авто

Ворог продовжує обстріли / Фото: Суспільне

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 27 червня 2023.

Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах. 

Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Миропільська, Середино-Будська, Есманська та Великописарівська громади.

  • Краснопільська громада: здійснено артобстріл (22 вибухи).
  • Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади. Також був обстріл з АГС (10 вибухів).
  • Великописарівська громада: росіяни били з мінометів (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватних житлових будинки, господарчу споруду, літню кухню, гараж та три легкові автомобілі.
  • Есманська громада: здійснено артобстріл (1 вибух).
  • Хотінська громада: був артобстріл (2 вибухи).
  • Миропільська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, що у День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина

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Дата публікації
Перегляди
79
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