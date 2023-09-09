Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: поранені місцеві жителі, пошкоджено будинок культури 

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 8 вересня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Великописарівська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська громади.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

Великописарівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). В результаті обстрілу пошкоджено 1 приватне домоволодіння. Також був 1 вибух БпЛА (дрон-камікадзе).

Есманська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

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Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (26 вибухів). В результаті одного з обстрілів отримав тілесні ушкодження мирний житель. Також пошкоджено приміщення будинку культури.

Білопільська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи). В результаті обстрілу поранено цивільну особу, яку госпіталізовано до медичного закладу. Також був 1 вибух з міномету.

Краснопільська громада: з території Росії здійснено мінометні обстріли (8 вибухів), в результаті обстрілу пошкоджено 1 приватне домоволодіння.

Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл (8 вибухів).

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.