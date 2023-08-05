Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: пошкоджені будинки та лінія електропередач

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:00 4 серпня 2023 року.

Протягом дня було здійснено 15 ворожих обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 100 вибухів.

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Обстріляно 13 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Хотінській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Дружбівській, Есманській, Середино-Будській, Зноб-Новгородській, Новослобідській.

Хотінська громада: здійснено пуск 3 ракет (типу – НАР). Пошкоджено приватний будинок.

Білопільська громада: здійснено пуск 8 ракет (типу – НАР), артилерійський обстріл (13 вибухів), міномет (7 обстрілів).

Юнаківська громада: артилерійський обстріл (2 вибухи), міномет (4 вибухи).

Миропільська громада: мінометний обстріл (15 вибухів).

Дружбівська громада: обстріл з РСЗВ (4 вибухи).

Есманська громада:мінометний обстріл (4 вибухи), РСЗВ (6 вибухів).

Середино-Будська громада: обстріл з РСЗВ (4 вибухи), міномет (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).

Новослобідська громада: мінометний обстріл (20 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки, лінію електромереж.

Пуски ракет сумарно (11 вибухів).

Нагадаємо, у Сумах зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів 29 липня, постраждало 20.