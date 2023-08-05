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Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: пошкоджені будинки та лінія електропередач

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: пошкоджені будинки та лінія електропередач

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:00 4 серпня 2023 року.

Протягом дня було здійснено 15 ворожих обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 100 вибухів.

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

  • Обстріляно 13  населених пунктів у 9 територіальних громадах: Хотінській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській,  Дружбівській, Есманській, Середино-Будській, Зноб-Новгородській, Новослобідській.
  • Хотінська громада: здійснено пуск 3 ракет (типу – НАР).  Пошкоджено приватний будинок.
  • Білопільська громада: здійснено пуск 8 ракет (типу – НАР), артилерійський обстріл (13 вибухів), міномет (7 обстрілів).
  • Юнаківська громада: артилерійський обстріл (2 вибухи), міномет (4 вибухи).
  • Миропільська громада: мінометний обстріл (15 вибухів).
  • Дружбівська громада: обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
  • Есманська громада:мінометний обстріл (4 вибухи), РСЗВ (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: обстріл з РСЗВ (4 вибухи), міномет (4 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Новослобідська громада: мінометний обстріл (20 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки, лінію електромереж.
  • Пуски ракет сумарно (11 вибухів).

Нагадаємо, у Сумах зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів 29 липня, постраждало 20.

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Дата публікації
Перегляди
24
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