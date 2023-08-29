Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: пошкоджені приватні будинки та бібліотека

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:00 28 серпня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 156 вибухів.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Есманська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Путивльська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів).

Великописарівська громада: з території РФ з 2-х гелікоптерів здійснено пуск некерованих авіаційних ракет (10 вибухів). Внаслідок авіаудару пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню. Також був обстріл з СПГ (6 вибухів).

Есманська громада: зафіксовано мінометні (11 вибухів) та артилерійський обстріли (11 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів).

Білопільська громада: здійснено обстріли з АГС (23 вибухи) та мінометів (28 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено авіаційний обстріл з літака (попередньо) керованими авіаційними бомбами (3 вибухи). Також росіяни били з мінометів (5 вибухів) та артилерії (18 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок. Поранення отримали троє цивільних мешканців.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині внаслідок обстрілу з гелікоптера пошкоджено склад із зерном.

Нагадаємо, що російські ДРГ періодично тероризують прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини. Так, у ніч проти 15 серпня окупанти намагалися проникнути через Новгород-Сіверську територіальну громаду, що на Чернігівщині.