Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: є загиблий та поранені

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 13 серпня 2024 року.

Про це повідомляє Сумська військова обласна адміністрація у повідомленні у соціальній мережі.

Протягом дня росіяни здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 95 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Свеська громади.

Сумська громада: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).

Хотінська громада: ворог завдав авіаударів КАБ (16 вибухів).

Миколаївська громада: були авіаудари КАБ (4 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух), удар FPV дроном (1 вибух), обстріл з мінометів (1 вибух).

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (23 вибухів) та здійснили авіаудари КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (9 вибухів).

Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Також росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів) та FPV дроном (1 вибух). Крім того, здійснено авіаудар КАБ (1 вибух). Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа на власному подвір’ї, ще двох мирних жителів громади було поранено.

Великописарівська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано удари FPV дронами (6 вибухів).

Ворожбянська громада: були авіаудари КАБ (4 вибухи).

Свеська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Есманьська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, зранку 13 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. ПС попереджали про зліт МІГів.

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