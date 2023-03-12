Ворог продовжує обстрілювати Сумщину з кулеметів та гранатометів

Стала відома ситуація на кордоні Сумської області станом на 21.00 11 березня 2023.

Про це у повідомленнях у соціальних мережах інформує Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 2 громад області: Білопільської та Великописарівської. Було зафіксовано 11 прильотів та 7 кулеметних «черг».

Білопільська громада: росіяни здійснили гранатометний обстріл − 6 прильотів. Також били з мінометів − 5 прильотів.

Великописарівська громада: був кулеметний обстріл (7 «черг»).

На щастя, без втрат та руйнувань.

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Нагадаємо, що на Харківщині продовжується обов'язкова евакуація Куп'янського району.

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