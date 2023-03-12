Ворог продовжує обстрілювати Сумщину з кулеметів та гранатометів

Стала відома ситуація на кордоні Сумської області станом на 21.00 11 березня 2023.
Про це у повідомленнях у соціальних мережах інформує Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 2 громад області: Білопільської та Великописарівської. Було зафіксовано 11 прильотів та 7 кулеметних «черг».
Білопільська громада: росіяни здійснили гранатометний обстріл − 6 прильотів. Також били з мінометів − 5 прильотів.
Великописарівська громада: був кулеметний обстріл (7 «черг»).
На щастя, без втрат та руйнувань.
Нагадаємо, що на Харківщині продовжується обов'язкова евакуація Куп'янського району.
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