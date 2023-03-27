Ворог продовжує обстрілювати Сумщину з різних видів зброї

Стала відома ситуація на прикордонній території Сумщини станом на 21.00 26 березня 2023.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 2 громад Сумщини: Есманської та Білопільської. Зафіксовано 2 обстріли з різних видів зброї (8 прильотів), з яких 1 артилерійський (1 приліт), 1 з гранатомету (АГС) (7 пострілів).

Есманська громада: росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії (1 прильот).

Білопільська громада: по території громади ворог бив з гранатомету – з АГС (7 пострілів).

На щастя, обійшлося без втрат та руйнувань.

Нагадаємо, що раніше на Сумщині ворог скидав міни та обстрілював громади з гранатометів.

Раніше росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і гранатометів.

До того 17 березня 2023 року було зафіксовано понад 180 "прильотів" і пострілів за добу, адже росіяни обстріляли три громади Сумщини.

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