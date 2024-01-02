Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: зафіксовано 68 вибухів, є загиблі

Росіяни не зупиняються в обстрілах Сумської області.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 1 січня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська Есманьська громади.

Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи). Також відбулося влучання БпЛА типу «Шахед» (1 вибух) у 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок у смт. Есмань. Внаслідок влучання 2 цивільні особи загинуло, одну особу поранено, будівлю частково зруйновано.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів) та мінометів (9 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано мінометні обстріли (11 вибухів).

Великописарівська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів) та обстріл з АГС (20 вибухів).

Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники.

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