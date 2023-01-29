Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: зафіксовано 88 "прильотів"

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 28 січня 2023.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня ворог здійснив 13 обстрілів 7 територіальних громад − Білопільської, Глухівської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Шалигінської, Середино-Будської та Юнаківської. Стріляли з мінометів, артилерії, а також здійснили авіаційний (ракетний) удар. Було зафіксовано 88 «прильотів».

На жаль, є руйнування. Після 13 години по території міста Середина-Буда здійснено авіаційний (ракетний) обстріл − 1 прильот.

Наразі відомо, що пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, місцевий готель, адміністративну будівлю підприємства, будинок молитви однієї з релігійних організацій, будівлю спорткомплексу, три магазини, кафе, дитячий садок, приміщення пошти.

Юнаківська громада: по селу Юнаківка росіяни били із САУ − 8 прильотів. Від вибухів частково пошкоджено дах та вікна у двох приватних будинках та одну господарчу споруду.

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Ситуація на Сумщині

Нагадаємо, що раніше ворог здійснив 60 ударів по громадах Сумщини. На щастя, минулося без жертв.

До того ж окупанти розстріляли машину волонтерів, які розвозили Сумщиною хліб. З машини правоохоронці дістали 40 куль.

Також жителі Сумщини дивом вціліли після того, як їхній будинок обстріляла Росія. Росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії.

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