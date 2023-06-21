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Ворог продовжує поливати мінометним вогнем Сумщину: зафіксовано понад 100 вибухів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Ворог продовжує поливати мінометним вогнем Сумщину: зафіксовано понад 100 вибухів

Ворог продовжує атакувати / Фото: Суспільне

Стала відома ситуація на Сумщині на 21:00 20 червня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння.

Про це повідомляє Сумська ОВА у соцмережах. 

Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади.

  • Юнаківська громада: здійснено артобстріл (7 вибухів). Також зафіксовано мінометні обстріли (5 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних домоволодіння та одну господарчу споруду.
  • Хотінська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади.
  • Краснопільська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи) та обстріл з АГС (29 вибухів).
  • Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів – 12 вибухів.
  • Великописарівська громада: був мінометний обстріл (14 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено артобстріл (13 вибухів). Пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль «Газель». Також були мінометні обстріли(11 вибухів).

Нагадаємо, що у День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина

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Дата публікації
Перегляди
1258
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