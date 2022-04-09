Ворог продовжує штурмові дії: ранкове зведення Генштабу ЗСУ станом на 9 березня

Служба в ЗСУ і в територілаьній обороні: чим відрізняється

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії.

В Україні розпочалася 45 доба героїчного протистояння українців російським окупантам.

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У Генштабі ЗСУ оприлюднили інформацію про те, як пройшла минула доба.

Так, окупанти продовжують готуватися до наступу на сході України, щоб встановити контроль над територіями Донецької та Луганської областей.

На Волинському напрямку змін в положенні та діях противника не відбулося.

На Поліському напрямку ворог активних дій не проводив. Окремі підрозділи РФ все ще перебувають а території Білорусі. Окремі ворог перекидує у Бєлгородську та Воронезьку області.

На Сіверському напрямку окупанти перегруповуються та відновлюють боєздатність.та перекидають підрозділи на територію Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки. На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.

На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не мав.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

"На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено чотири повітряні цілі: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що для того, щоб зупинити агресора Україні потрібні реактивні системи залпового вогню з дальністю понад 30-50 км, протикорабельні ракети, щоб зупинити окупантів в Одесі та на Чорному морі, танки, броньовані машини і артилерії калібру 155 мм.