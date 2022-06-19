Ворог продовжує укріплятися на зайнятих рубежах - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Ситуація в зоні відповідальності стабільно напружена. Ворог продовжує укріплятися на зайнятих рубежах, звірствувати й мародерствувати в окупованих населених пунктах, скиглити і скаржитись у розмовах з рідними, що не має сил, мотивації і перспектив на цій війні.

Противник дотримується тактики повітряних і ракетних ударів, артилерійсько-мінометних обстрілів.

Гелікоптером ворог намагався атакувати наші позиції на Миколаївщині, отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, відступив.

Двічі ракетами атакований Миколаїв. Серед дня подвійний удар ракетами типу Х-55 нанесено по промисловій інфраструктурі. А вечері - другий удар - 5«Калібрами» з боку Херсонщини.

Одна ракета знищена нашим підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу.

2 уразили завод пластикових вікон, ще - житловий будинок, а наступна влучила в ковбасний цех.

Пожежі на заводі та в цеху на загальній площі близько 400 кв.м локалізовано. Попередньо жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.

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