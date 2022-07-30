Ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони - оперативне командування "Південь"

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація в операційній зоні складна, але контрольована.

Ворог продовжує ведення бойових дій наявними силами на зайнятих рубежах оборони.

З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське-Білозірка, українськими силами нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання.

Однак, практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував українські позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено.

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Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що оборона України тримає російські війська у глухому куті.

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