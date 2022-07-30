Ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Ситуація в операційній зоні складна, але контрольована.
- Ворог продовжує ведення бойових дій наявними силами на зайнятих рубежах оборони.
- З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське-Білозірка, українськими силами нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання.
- Однак, практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував українські позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що оборона України тримає російські війська у глухому куті.
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