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Ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони - оперативне командування "Південь"

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Ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Ситуація в операційній зоні складна, але контрольована.
  • Ворог продовжує ведення бойових дій наявними силами на зайнятих рубежах оборони.
  • З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське-Білозірка,  українськими силами нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання.
  • Однак, практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував українські позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що оборона України тримає російські війська у глухому куті.

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