Ворог просунувся на Донеччині - DeepState

Російські загарбники протягом доби просунулися в районі кількох населених пунктів на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту пресувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вперше від початку війни Сили оборони України отримали перевагу над ворогом на Курщині.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ розповіли про ситуацію на Купʼянському напрямку.

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