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Ворог протягом доби п’ять разів атакував українські позиції, але успіху не мав

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Ворог протягом доби п’ять разів атакував українські позиції, але успіху не мав

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України : підсумок за 29.08.2022

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

Ворог продовжує бойові дії на тактичному рівні, намагається проводити ротацію підрозділів.

Демонстрацію сили проводить за допомогою авіації. Протягом доби 5 разів атакував українські позиції, але успіху не мав.

Натомість нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по

13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.

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