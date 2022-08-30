Ворог протягом доби п’ять разів атакував українські позиції, але успіху не мав

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України : підсумок за 29.08.2022
Про це інформує оперативне командування "Південь".
Ворог продовжує бойові дії на тактичному рівні, намагається проводити ротацію підрозділів.
Демонстрацію сили проводить за допомогою авіації. Протягом доби 5 разів атакував українські позиції, але успіху не мав.
Натомість нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по
13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.
Нагадаємо, ЗСУ розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.
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