Ворог проводить атаки та "нашкрібає" вояків в так званій "ДНР": ранкове зведення Генштабу ЗСУ станом на 14 квітня

Ворог проводить атаки та "нашкрібає" вояків в так званій "ДНР": ранкове зведення Генштабу ЗСУ станом на 14 квітня

РФ продовжує завдавати по території України ракетні удари, зокрема, по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

В Україні розпочалася 50 доба героїчного протистояння українського народу російським окупатам.

Про перебіг бойових дій за минулу добу повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти стягують до кордону з Укаїною літаки, посилюють артилерійські підрозділи, оптимізують наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.

Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.

Також РФ продовжує завдавати по території України ракетні удари, зокрема, по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

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На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.

"У білоруському населеному пункті Холмич, на блокпостах, військова поліція збройних сил російської федерації та республіки білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію білорусі", - повідомляють у Генштабі.

На Сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку противник проводить розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжує частково блокувати місто Харків та здійснює обстріли міста з артилерії, проводить перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої.

За рахунок окремих підрозділів 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу здійснюється посилення угруповання ворога в районі Сєверодонецька.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

Крім того встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої “ДНР”. Однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків.

На Південнобузькому напрямку противник обладнує раніше захоплені позиції та стріляї по позиціях ЗСУ. Ворого веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника.

Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито два ворожих винищувача.

Нагадаємо, що Росії не вистачає особового складу для ведення війни з Україною, тому до воєнних дій залучаються різні мілітарні організації.