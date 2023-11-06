"Ворог робить висновки": Ігнат розповів, чого очікувати від росіян взимку

Минулого року російська окупаційна армія випустила понад тисячу крилатих ракет і тисячу дронів-камікадзе у період опалювального сезону.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Скільки ракет окупанти можуть випустити взимку цього разу

За його словами, усе залежить насамперед від того, яку кількість ракет цього року росіяни зможуть дозволити собі випустити.

"Хочу нагадати, що безпрецедентно минулого опалювального сезону було випущено понад тисячу крилатих ракет і тисячу дронів-камікадзе. Цього разу, якщо брати дані Головного управління розвідки, маємо 870 ракет", - каже Ігнат.

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Він зауважує, що торішнього року росіяни не випустили всі 100% запасів ракет.

"Тому ворог буде, мабуть, робити висновки з попереднього року. Зокрема, буде забезпечувати свої удари відповідно до стратегічного задуму", - додав Ігнат.

Додамо, що окупанти знову готуються до обстрілів по об'єктах енергосистеми України. Зокрема, вони вичікують зниження температури нижче нуля.

Тим часом в Україні окрім підготовки енергосистеми до зими, підготували також систему захисту від російських ракетних атак.

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