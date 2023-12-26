"Ворог штурмує цілодобово": Барабаш розповів про складну ситуацію в Авдіївці

Російська армія збільшила обстріли Авдіївки Донецької області. Внаслідок атаки 26 грудня загинула одна людина, а одна отримала поранення.

Це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

За його словами, щодня місто все більше руйнується. Окупаційна армія, наголошує Барабаш, збільшила кількість обстрілів як по місту, так і по позиціях навколо нього.

"Якщо ще тиждень тому ми фіксували в середньому 30 обстрілів протягом доби на території громади, то останні кілька днів 40 і більше. Розуміємо, що ворог не може реалізувати свої плани з оточення і взяття міста, намагається це компенсувати щільністю обстрілів", - наголосив керівник МВА.

Наразі в Авдіївці під щоденними обстрілами залишаються 1203 людини. Сьогодні внаслідок обстрілів загинув чоловік 1966 року народження, а його дружина поранена.

"Ворог штурмує цілодобово. Гатять цілодобово. Тихіше і легше не стає", - наголошує Барабаш.

Ситуація в Авдіївці

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що битва за Авдіївку подібна до битви за Бахмут. За його словами, окупанти "в прямому фізичному сенсі засипають місто тілами, і по цих тілах далі просуваються".

Речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун каже, що до Авдіївки ворог стягує техніку та особовий склад. .Щодня окупанти втрачають 300-400 осіб мертвими і пораненими.

Він розповів, що місцевий Авдіївський коксохім контролюють українські Збройні сили. Загарбникам не вдається захопити завод.

У Білому дому вважають, що РФ може посилити наступ на Авдіївку з приходом стійких морозів. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі каже, що окупанти чекають, поки промерзне ґрунт, щоб посилити свої атаки.

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