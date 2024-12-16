Ворог штурмує на півдні Курахового: деталі від ОСУВ "Хортиця"

Росіяни не послаблюють тиск, тож ситуація на фронті залишається вкрай складною.

Впродовж доби противник в прагненні покращити тактичне положення атакував наші укріплення в районі Сторожевого, Даченського і південних околиць Зеленівки. Успіху не мав, натомість зазнав втрат та відійшов.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на фронті

"Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливили їхнє подальше утримання", — наголосили там.

Ситуація на фронті

При цьому ворог здійснював активні штурмові дії в районі Нового Комара, в міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та міській забудові південної частини Курахового.

Ситуація на фронті

"Виснажливі боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника", — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, протягом доби українські військові провели успішні операції та відновили положення біля Колесниківки, що на Харківщині. Проте ворог просунувся в районі кількох населених пунктів на Донеччині.

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