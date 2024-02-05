Ворог шукає вразливі місця: українців закликали не поширювати інформацію про критичну інфраструктуру

Ворог продовжує атакувати ракетами та дронами критичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Там розповіли, що для досягнення цілей росіяни активно шукають вразливі місця української системи ППО, щоб спланувати маршрути в обхід.

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"Моніторять інформацію у стрічках соцмереж та чатах, де українці самі ж, часто ненавмисно, діляться цінними даними", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві закликали не ставати помічником ворога.

"Ніде не поширюйте інформацію про стан об’єктів життєзабезпечення населення або ж якою траєкторією рухається ракета під час повітряної тривоги. Це допомагає військовим РФ коригувати повітряні атаки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни обстріляли собор у центрі Херсоні. Релігійна споруда зазнала руйнувань.

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