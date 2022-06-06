Ворог створює ілюзію свого панування максимально можливій частині території: деталі

Окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців.
Про це йшлося у повідомленні оперативного командування "Південь" у Facebook.
- Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.
- На Миколаївщині ворог продовжує обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення і в тилу українських підрозділів, намагаючись створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області.
Читайте також:
- Знищення 59 росіян та самохідної гаубиці "Гвоздика": яка ситуація на півдні
- "Більшість були без чоловіків": Зеленський розповів про зустріч з "реальними героями" з Маріуполя
- Впевненість привезли: Зеленський поділився враженнями від поїздки на схід