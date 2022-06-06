Ворог створює ілюзію свого панування максимально можливій частині території: деталі

Окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців.

Про це йшлося у повідомленні оперативного командування "Південь" у Facebook.

Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.

На Миколаївщині ворог продовжує обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення і в тилу українських підрозділів, намагаючись створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області.

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