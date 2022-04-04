Ворог тимчасово відмовився від захоплення Києва, але окупанти продовжують ракетні обстріли - Генштаб

Ворог тимчасово відмовився від захоплення Києва, але окупанти продовжують ракетні обстріли - Генштаб

Стала відома оперативна інформація станом на північ 03 квітня 2022 щодо російського вторгнення.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію станом на 24.00 03.04.2022 щодо російського вторгнення.

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Facebook.

Закінчується тридцять дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

"Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва. Окупанти продовжують уражати об'єкти критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

На Волинському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

ситуація суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону. На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території Республіки Білорусь до Російської Федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніше зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.

ворог продовжує блокувати місто Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ. На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали.

окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали. На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.

напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка. За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя.

Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

"Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!", - резюмують у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що на сході України українські захисники знищили майже пів сотні військових машин та два літаки окупантів.

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