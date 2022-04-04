Ворог тимчасово відмовився від захоплення Києва, але окупанти продовжують ракетні обстріли - Генштаб

Стала відома оперативна інформація станом на північ 03 квітня 2022 щодо російського вторгнення.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію станом на 24.00 03.04.2022 щодо російського вторгнення.
Про це йдеться у відповідному повідомленні у Facebook.
Закінчується тридцять дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
"Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва. Окупанти продовжують уражати об'єкти критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
- На Волинському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.
- На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території Республіки Білорусь до Російської Федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніше зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.
- На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали.
- На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.
- За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя.
- Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області.
"Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!", - резюмують у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що на сході України українські захисники знищили майже пів сотні військових машин та два літаки окупантів.
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