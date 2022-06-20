Ворог тримається оборонних рубежів, але намагається проводити повітряну розвідку - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

На лінії зіткнення обстановка під контролем сил оборони. Ворог тримається оборонних рубежів, але намагається проводити повітряну розвідку, гатити артилерією та завдавати ракетні удари по тилу українських позицій та звільнених населених пунктах.

Скований у просуванні суходолом, противник активізує повітряні удари. В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по українському бомбардувальнику крилату ракету класу «повітря-повітря». Майстерність українського пілота виявилась в віртуозному ухилянні від атаки.

Нагадаємо, Верховній Раді пропонують списувати кредити на знищені внаслідок війни автомобілі.

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