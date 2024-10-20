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Ворог ударив балістикою по Кривому Розі: триває рятувальна операція

Ворог ударив балістикою по Кривому Розі: триває рятувальна операція

Вілкул заявив про атаку на місто / Фото: Сайт президента України

Росіяни кілька разів обстріляли місто.

У Криму Розі після атаки ворожої балістики триває аварійно-рятувальна операція.

Про це заявив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у повідомленні у соціальних мережах. 

Працюють усі комунальні, оперативні та медичні служби.

До уваги мешканців постраждалих будинків – штаб допомоги людям розгортається у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11, туди вже везуть будматеріали - плівку, ОСБ та інше.

Найближчий пункт незламності - ЗОШ №109 за адресою вул. Ярослава Мудрого 83.

Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили кількома "Шахедами" по Кривому Рогу. Зафіксовано влучання у трьох місцях, зокрема – у дах п'ятиповерхівки.

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