Ворог ударив КАБом по багатоповерхівці у Харкові: кількість постраждалих зростає

Рятувальна операція у багатоповерхівці триває.
Внаслідок удару по багатоповерхівці на Салтівці у Харкові є постраждалі.
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соціальних мережах.
Внаслідок удару по центральній частині міста є пошкодження адмінбудівель та житлових будинків. Служби продовжують огляд.
Внаслідок обстрілу КАБ потрапляння в 12-поверховий житловий будинок. Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено будівлі навколо.
На цю хвилину восьмеро постраждалих. Рятувальна операція у багатоповерхівці триває.
Нагадаємо, вночі проти 5 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову. Через нічний авіаудар постраждали щонайменше дві людини.
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