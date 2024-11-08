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Ворог ударив КАБом по багатоповерхівці у Харкові: кількість постраждалих зростає

Ворог ударив КАБом по багатоповерхівці у Харкові: кількість постраждалих зростає

Ворог ударив КАБом по багатоповерхівці у Харкові: кількість постраждалих зростає

Пошкоджено будівлі навколо. / Фото: із соцмереж

Рятувальна операція у багатоповерхівці триває.

Внаслідок удару по багатоповерхівці на Салтівці у Харкові є постраждалі. 

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соціальних мережах. 

Внаслідок удару по центральній частині міста є пошкодження адмінбудівель та житлових будинків. Служби продовжують огляд.

Внаслідок обстрілу КАБ потрапляння в 12-поверховий житловий будинок. Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено будівлі навколо.

На цю хвилину восьмеро постраждалих.  Рятувальна операція у багатоповерхівці триває.

Нагадаємо, вночі проти 5 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову. Через нічний авіаудар постраждали щонайменше дві людини.

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