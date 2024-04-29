Ворог ударив по гирлу Дніпра - моніторингові канали

У ніч проти 29 квітня 2024 року спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ.

Існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження.

За повідомленням моніторингових каналів, відбулися пуски плануючих авіаційних бомб по Херсонському району Херсонської області.

Зокрема, йшлося про удари по гирлу Дніпра.

Наразі інформація перевіряється та уточнюється.

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Нагадаємо, окупанти у ніч проти 22 березня завдали масованого удару по Україні ракетами та дронами. Ворог, зокрема, цілив і по об'єктах критичної інфраструктури, атакувавши Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

Директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що ДніпроГЕС перебуває у критичному стані – було два прямих влучання по ГЕС-2 і по ГЕС-1.

Внаслідок ракетного удару росіян ДніпроГЕС виведена з ладу на тривалий час, а енергосистема України втратила понад тисячу мегават.

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