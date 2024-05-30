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Ворог ударив по Харкову: виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури

Ворог ударив по Харкову: виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури

На місці прильоту пожежа - влада / Фото: pixabay.com

Росія вчергове атакувала Харків.

Ворог завдав щонайменше 5 ударів, частина - по населених пунктах Харківського району.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За оновленою інформацією, двоє людей отримали осколкові поранення, одна - гостра реакція на стрес. 

Пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури.

"На місці прильоту пожежа, перебитий газонін, постраждали й навколишні будинки - бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід - дізнаємось детальніше. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - додав очільник Харкова Ігор Терехов. 

Нагадаємо, що підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс

Також майже половина України "почервоніла" через кружляння ворожих безпілотників

А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий

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