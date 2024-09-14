Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог ударив КАБом по Харкову: стався приліт по Холодногірському району

Ворог ударив КАБом по Харкову: стався приліт по Холодногірському району

Ілюстрація. Ворог намагається знищити Харків / Фото: Олег Синєгубов

Росіяни продовжують обстрілювати Харків.

Під час повітряної тривоги у ніч проти 14 вересня 2024 року стався удар КАБом по Харкову.

Про це інформує мер міста Ігор Терехов у повідомленні у соціальних мережах.

"Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомляв про ситуацію на Харківщині і напередодні. За його словами, там зросла інтенсивність штурмових дій з боку противника. Окупанти намагаються повернути нещодавно втрачені території, які звільнили наші бійці.

Читайте також:

На Харківщині розширили зону примусової евакуації

На Харківщині розширили зону примусової евакуації

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація