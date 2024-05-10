"Ворог уміє чудово маніпулювати": у ГУР звернулися до українців

Росіяни посилюють дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, можуть використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації.

Про це повідомили у ГУР.

У відомстві нагадали, що військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.

"Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство — паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської Росії. У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що російська пропаганда намагається дискредитувати Україну на міжнародному рівні. Один з таких прикладів – псевдорозслідування щодо голови СБУ Василя Малюка та спроби російських "слідчих" перекласти на Київ відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Хол".