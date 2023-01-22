Ворог уночі продовжує обстрілювати Херсонщину: деталі

З настанням ночі розпочинається терор мирних жителів Херсона та області.
Знову починається обстріл російською артилерією.
Про це розповідають місцеві жителі у соціальних мережах.
Сильні вибухи також чули у тимчасово окупованому Каховському районі, який, як відомо, окупанти обстрілюють з позицій з півдня.
Також у тимчасово окупованому Раденську чують залпи та одразу прильоти.
Ситуація у Херсоні
Раніше в Херсонській області під час обстрілу постраждала дитина. Росіяни не перестають атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.
Нагадаємо, що 19 січня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню центр Херсона. Окупанти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталі. Пошкодження отримав один із будинків — вибуховою хвилею та уламками снарядів у будинку вибило вікна. На щастя, ніхто не постраждав.
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