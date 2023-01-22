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Ворог уночі продовжує обстрілювати Херсонщину: деталі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог уночі продовжує обстрілювати Херсонщину: деталі

Фото: ГУ Національної поліції в Херсонській області

З настанням ночі розпочинається терор мирних жителів Херсона та області.

Знову починається обстріл російською артилерією.

Про це розповідають місцеві жителі у соціальних мережах.

Сильні вибухи також чули у тимчасово окупованому Каховському районі, який, як відомо, окупанти обстрілюють з позицій з півдня.

Також у тимчасово окупованому Раденську чують залпи та одразу прильоти.

Ситуація у Херсоні

Раніше в Херсонській області під час обстрілу постраждала дитина. Росіяни не перестають атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

Нагадаємо, що 19 січня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню центр Херсона. Окупанти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталі. Пошкодження отримав один із будинків — вибуховою хвилею та уламками снарядів у будинку вибило вікна. На щастя, ніхто не постраждав.

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Дата публікації
Перегляди
6140
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