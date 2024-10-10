Ворог вчергове атакував Україну безпілотниками: озвучено напрямок руху

У ніч проти 10 жовтня 2024 року в українському небі літають ворожі безпілотники. У частині областей оголошена повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях.

Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух безпілотників:

БпЛА в районі Южного, курс північно-західний;

БпЛА на північному заході Дніпропетровської області, курсом на Кременчук;

БпЛА в районі Запоріжжя з півночі;

БпЛА на заході Сумщини, орієнтовний напрямок Київ через Чернігівщину;

БпЛА в районі Семенівка (Чернгівщина), курс західний.

Нові групи БпЛА з Курської області через Сумщину, курсом на Полтавщину;

Ще групи БпЛА зайшли через Запоріжжя на Дніпропетровщину, курс північно-західний;

Ще БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.

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Нагадаємо, ворог атакував Одещину. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою РФ влучила в цивільне судно під прапором Палау.

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