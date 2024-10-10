Ворог вчергове атакував Україну безпілотниками: озвучено напрямок руху

Дрони кружляють Україною.
У ніч проти 10 жовтня 2024 року в українському небі літають ворожі безпілотники. У частині областей оголошена повітряна тривога.
Перебувайте в укриттях.
Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух безпілотників:
- БпЛА в районі Южного, курс північно-західний;
- БпЛА на північному заході Дніпропетровської області, курсом на Кременчук;
- БпЛА в районі Запоріжжя з півночі;
- БпЛА на заході Сумщини, орієнтовний напрямок Київ через Чернігівщину;
- БпЛА в районі Семенівка (Чернгівщина), курс західний.
- Нові групи БпЛА з Курської області через Сумщину, курсом на Полтавщину;
- Ще групи БпЛА зайшли через Запоріжжя на Дніпропетровщину, курс північно-західний;
- Ще БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.
Нагадаємо, ворог атакував Одещину. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою РФ влучила в цивільне судно під прапором Палау.
Читайте також:
- Росія понад п'ять годин атакувала Київ: які наслідки
- Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State
- Росіяни на Донеччині втратили новітній дрон “Охотнік”: хто і чому збив повітряну ціль (відео)