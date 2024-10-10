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Ворог вчергове атакував Україну безпілотниками: озвучено напрямок руху

Ворог вчергове атакував Україну безпілотниками: озвучено напрямок руху

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Дрони кружляють Україною.

У ніч проти 10 жовтня 2024 року в українському небі літають ворожі безпілотники. У частині областей оголошена повітряна тривога. 

Перебувайте в укриттях. 

Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух безпілотників:

  • БпЛА в районі Южного, курс північно-західний;
  • БпЛА на північному заході Дніпропетровської області, курсом на Кременчук;
  • БпЛА в районі Запоріжжя з півночі;
  • БпЛА на заході Сумщини, орієнтовний напрямок Київ через Чернігівщину;
  • БпЛА в районі Семенівка (Чернгівщина), курс західний.
  • Нові групи БпЛА з Курської області через Сумщину, курсом на Полтавщину;
  • Ще групи БпЛА зайшли через Запоріжжя на Дніпропетровщину, курс північно-західний;
  • Ще БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.

Нагадаємо, ворог атакував Одещину. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою РФ влучила в цивільне судно під прапором Палау.

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