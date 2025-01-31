Ворог вдарив балістикою по Одесі: головне зі звернення Зеленського

Сьогодні Росія знов завдала ракетних ударів по півдню України, зокрема по місту Одеса. На жаль, є влучання у цивільну забудову.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у п'ятницю, 31 грудня.

"Зараз на Півдні нашої країни – в Одесі – тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо – балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову й знову: ППО – перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні відбулось засідання Ставки.

"Багато доповідей. Про постачання у війська – це наша зброя, всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей. Більше замовлень на дрони. Більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є. Наша промисловість має потенціал. Країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво. І наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську "оборонку" зростали. І зокрема, це має бути KPI – ключові показники ефективності української дипломатії", - наголосив президент.

За його словами Сили оборони України готують нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Вже наступного тижня мають оприлюднити деталі цих планів для ознайомлення суспільства.

Водночас уряд готує "важливі перемовини з європейцями" та командою США.

"Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні!", - наголосив Володимир Зеленський.