Ворог вдарив по кладовищу в Одесі: зруйновано десятки могил (фото)

У четвер, 20 березня, російські дрони-камікадзе атакували передмістя Одеси. Полум’я охопило торговий центр і магазини, також пошкоджено багатоповерховий будинок та автомобілі.

Про це повідомила Одеська міська рада.

За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали троє підлітків. Медики надали їм необхідну допомогу як на місці події, так і в міській лікарні.

Також зафіксовано руйнування на Новоміському (Таїровському) кладовищі. Найбільших пошкоджень зазнала ділянка 64а, частково постраждали 104 та 93, де поховання здійснювалися з 1974 по 2010 рік. Загалом пошкоджено 50 могил, із них 30 зруйновано повністю.

Пошкодження Новоміського кладовища / Фото: Одеська міська рада

Пошкодження Новоміського кладовища / Фото: Одеська міська рада

Пошкодження Новоміського кладовища / Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, росіяни випустили по Україні понад 200 "Шахедів".

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