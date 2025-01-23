Ворог вдарив по Запоріжжю: 16 осіб отримали поранення

Кількість потерпілих продовжує зростати.
У ніч проти 23 січня 2025 року ворог атакував Запоріжжя.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За інформацією моніторингових каналів, попередньо було застосовано 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
Є влучання у житлові будинки спричинило вибухову хвилю, якою вибито вікна та пошкоджено дах.
4 співробітники ДСНС отримали поранення.
Наразі відомо про 16 потерпілих.
Уточнюється інформація щодо людей під завалами.
Як раніше повідомили Повітряні Сили ЗС України, БпЛА було зафіксовано на півночі Запоріжжя.
Нагадаємо, проти ночі 22 січня над Україною літали ворожі дрони. Вибухи лунали в декількох областях.
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