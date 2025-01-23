Ворог вдарив по Запоріжжю: 16 осіб отримали поранення

У ніч проти 23 січня 2025 року ворог атакував Запоріжжя.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією моніторингових каналів, попередньо було застосовано 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Є влучання у житлові будинки спричинило вибухову хвилю, якою вибито вікна та пошкоджено дах.

4 співробітники ДСНС отримали поранення.

Наразі відомо про 16 потерпілих.

Уточнюється інформація щодо людей під завалами.

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Як раніше повідомили Повітряні Сили ЗС України, БпЛА було зафіксовано на півночі Запоріжжя.

Нагадаємо, проти ночі 22 січня над Україною літали ворожі дрони. Вибухи лунали в декількох областях.

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