Ворог вдарив ракетами по Вінницькій області: в ОВА розповіли про влучання

В області станом на 10:30 ще оголошена повітряна тривога, жителям рекомендовано перебувати в укриттях.
Сьогодні вранці, 26 січня, ворог завдав ракетного удару по Вінницькій області. Внаслідок влучання постраждалих немає.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов в "Телеграм".
"На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема", - поінформував він.
За його словами, всі оперативні служби працюють на місці.
Ракетний обстріл України 26 січня
Сьогодні зранку, 26 січня, внаслідок російської атаки в Україні працює протиповітряна оборона, у низці областей лунають вибухи.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про влучання ракет у кількох областях України, зокрема на Вінниччині. Очікується, що окупанти можуть випустити 30 ракет по Україні.
О 08.27: керівник Офісу президента Андрій Єрмак вже повідомив про перші збиття ворожих ракет.
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