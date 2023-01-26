Ворог вдарив ракетами по Вінницькій області: в ОВА розповіли про влучання

В області станом на 10:30 ще оголошена повітряна тривога, жителям рекомендовано перебувати в укриттях.

Сьогодні вранці, 26 січня, ворог завдав ракетного удару по Вінницькій області. Внаслідок влучання постраждалих немає.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов в "Телеграм".

"На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема", - поінформував він.

За його словами, всі оперативні служби працюють на місці.

Ракетний обстріл України 26 січня

Сьогодні зранку, 26 січня, внаслідок російської атаки в Україні працює протиповітряна оборона, у низці областей лунають вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про влучання ракет у кількох областях України, зокрема на Вінниччині. Очікується, що окупанти можуть випустити 30 ракет по Україні.

О 08.27: керівник Офісу президента Андрій Єрмак вже повідомив про перші збиття ворожих ракет.

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