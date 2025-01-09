Ворог вдруге за день атакував Харків безпілотниками: що відомо про наслідки "прильотів"

За попередньою інформацією, поранених та загиблих немає.

Близько 15:40 у четвер, 9 січня, росіяни вдруге атакували місто Харків ударними дронами. Внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний сектор.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Щойно ще один приліт по місту. Попередньо теж БПЛА "Молнія". Подробиці зʼясовуємо", - повідомив міський голова.

Згодом Терехов додав, що під час другої атаки росіяни поцілили у приватний сектор Немишлянського району міста.

"За попередньою інформацією, поранених та загиблих немає. Постраждало одне приватне авто. Місце прильоту обстежують наші фахівці", - написав Ігор Терехов.

Нагадаємо, внаслідок першого удар по Харкову 9 січня дрон влучив у цивільне підприємство в Немишлянському районі.

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