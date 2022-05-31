Ворог використовує міни, які заборонені міжнародними конвенціями - ДСНС

Ворог встановлює некеровані мінні загородження на території населених пунктів.
Про це розповів начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, - пише Укрінформ.
Значну частину вибухонебезпечних предметів, які застосовує ворог, становлять ті, використання яких заборонено міжнародними конвенціями. Зокрема, це боєприпаси, які мають принципи самоліквідації, а також ті, що застосовуються при дистанційному мінуванні та становлять дуже велику загрозу для життя населення.
Також ворог встановлює некеровані мінні загородження на території населених пунктів, залишає після себе розтяжки, вибухонебезпечні предмети у побутових предметах.
«Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Загальна кількість таких боєприпасів від загальної кількості знищених становить близько 15%. Це дуже велика цифра», - наголосив Бондар.
Нагадаємо, у Київській області тисячі квадратних кілометрів залишаються небезпечними через міни.
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