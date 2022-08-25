Ворог випробовує долю: ситуація на півдні залишається складною, але контролюється силами оборони

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 24.08.2022.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Ситуація в операційній зоні залишається складною та напруженою, але контролюється силами оборони.

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні його підрозділів не відбувається.

Двічі протягом дня випробовував долю в спробах просунутись в нашому напрямку. Диверсійно-розвідувальна група намагалася підійти до українського спостережного пункту поблизу Благодатного. Вчасно була виявлена та вогневою відсіччю зупинена. Зазнавши втрат, противник відступив.

Спроба ворожого мотострілецького відділення здійснити штурмові дії в напрямку Таврійського, також успіху не мала. З втратами ворог відступив.

Відсутність успіхів на суходолі ворог намагався компенсувати авіаційними та ракетними ударами.

Шість разів атаковано українські позиції гелікоптерами і штурмовою авіацією. Без втрат.

Ракетами повітряного базування вдарив по залізничній станції на Дніпропетровщині. Сталося загоряння пасажирських вагонів, пошкоджено будівлі, електромережі, автівки. Є загиблі, поранено близько 50 людей. Інформація уточнюється.

Миколаїв надвечір атаковано реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч». Удар спрямовано на портову інфраструктуру. Без людських втрат. Масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, 24 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції "Чаплине" у Дніпропетровській області. Спершу було відомо про 15 загиблих та ще близько 50 поранених. Пізніше український президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по залізничній станції "Чаплине" зросла до 22. Серед жертв – 11-річний хлопчик.

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