Ворог вивчатиме характеристики нової української зброї за "прильотами" в тил – Камишін

Українські зброярі спроможні надавати війську достатню кількість досить якісного озброєння.
Розробки українського оборонно-промислового комплексу починають працювати в тилу ворога.
Про це сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Міністр підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця" та наголосив, що ракетна програма перебуває на особливому контролі у глави держави.
"Я радий, що у нас є перші наші українські розробки такого класу, які починають працювати в тилу ворога. А ворог вивчатиме їхні тактико-технічні характеристики по "прильотах", - сказав Камишін.
Міністр наголосив, що вітчизняні зброярі вже спроможні надавати війську достатню кількість досить якісного озброєння.
"Не можлива сильна країна без сильного війська і не можлива сильна країна без сильної оборонки. Ми бачимо, що наша оборонка починає працювати", - наголосив Камишін.
Нагадаємо, під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".
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