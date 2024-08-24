Ворог вивчатиме характеристики нової української зброї за "прильотами" в тил – Камишін

Розробки українського оборонно-промислового комплексу починають працювати в тилу ворога.

Про це сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Міністр підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця" та наголосив, що ракетна програма перебуває на особливому контролі у глави держави.

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"Я радий, що у нас є перші наші українські розробки такого класу, які починають працювати в тилу ворога. А ворог вивчатиме їхні тактико-технічні характеристики по "прильотах", - сказав Камишін.

Міністр наголосив, що вітчизняні зброярі вже спроможні надавати війську достатню кількість досить якісного озброєння.

"Не можлива сильна країна без сильного війська і не можлива сильна країна без сильної оборонки. Ми бачимо, що наша оборонка починає працювати", - наголосив Камишін.

Нагадаємо, під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".

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