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Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій: рівень небезпеки – підвищений

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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414
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Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій: рівень небезпеки – підвищений

Для українців є загроза з Чорного моря

Росія вивела на бойове чергування потужний надводний ракетоносій.

Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат «Адмірал Макаров», споряджений «Калібрами».

Про це інформує оперативне командування «Південь» у соціальних мережах. 

Рівень ракетної небезпеки – підвищений!

Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, переходимо в укриття.

Нагадаємо, що раніше на Одещину російські військові спрямували чотири ракети, які були збиті поблизу узбережжя ППО.

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Дата публікації
Перегляди
414
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