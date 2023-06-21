Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій: рівень небезпеки – підвищений

Росія вивела на бойове чергування потужний надводний ракетоносій.
Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат «Адмірал Макаров», споряджений «Калібрами».
Про це інформує оперативне командування «Південь» у соціальних мережах.
Рівень ракетної небезпеки – підвищений!
Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, переходимо в укриття.
Нагадаємо, що раніше на Одещину російські військові спрямували чотири ракети, які були збиті поблизу узбережжя ППО.
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