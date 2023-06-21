Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій: рівень небезпеки – підвищений

Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат «Адмірал Макаров», споряджений «Калібрами».

Про це інформує оперативне командування «Південь» у соціальних мережах.

Рівень ракетної небезпеки – підвищений!

Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, переходимо в укриття.

Нагадаємо, що раніше на Одещину російські військові спрямували чотири ракети, які були збиті поблизу узбережжя ППО.