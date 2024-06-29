Ворог вивів у Чорне, Азовське та Середземне моря кораблі-носії крилатих карет "Калібр"

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі
Військово-морські Сили ЗСУ повідомили, що станом на 06:00 29.06.2024:
- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні;
- в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні;
- в Середземному морі 2 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни перекинули до Криму новітні ЗРК С-500. Загарбники посилюють систему протиповітряної оборони.
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