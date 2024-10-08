Ворог вкотре випустив по Україні ворожі безпілотники: напрямок руху

Росіяни ніяк не заспокояться в своїх нічних атаках.
У ніч проти 8 жовтня ворог знову застосував безпілотники проти України.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
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"Шахеди" на Херсонщині в напрямку Чорного моря - курсом на Одещину!
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Миколаївська та Одеська області - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.
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