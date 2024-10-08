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Ворог вкотре випустив по Україні ворожі безпілотники: напрямок руху

Ворог вкотре випустив по Україні ворожі безпілотники: напрямок руху

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Росіяни ніяк не заспокояться в своїх нічних атаках.

У ніч проти 8 жовтня ворог знову застосував безпілотники проти України.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

  • "Шахеди" на Херсонщині в напрямку Чорного моря - курсом на Одещину!

  • Миколаївська та Одеська області - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку. 

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