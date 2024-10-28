Ворог влучив у 9-поверхівку у Харкові: там зайнялась пожежа та є руйнування - Терехов

На місці працюють усі відповідні служби.
Російські загарбники в ніч проти 28 жовтня обстріляли Харків, в результаті чого є потрапляння у 9-ти поверховий житловий будинок в Холодногірському районі міста.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
Він заявив, що в результаті обстрілу на місці виникла пожежа, а також зафіксовані руйнування.
"За попередньою інформацією в Холодногірському районі маємо потрапляння по 9-ти поверховому житловому будинку", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби.
Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждав один чоловік, який був госпіталізований до лікарні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 28 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.
Крім того, ми раніше інформували, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.
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