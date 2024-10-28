Ворог влучив у 9-поверхівку у Харкові: там зайнялась пожежа та є руйнування - Терехов

Російські загарбники в ніч проти 28 жовтня обстріляли Харків, в результаті чого є потрапляння у 9-ти поверховий житловий будинок в Холодногірському районі міста.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Він заявив, що в результаті обстрілу на місці виникла пожежа, а також зафіксовані руйнування.

"За попередньою інформацією в Холодногірському районі маємо потрапляння по 9-ти поверховому житловому будинку", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби.

Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждав один чоловік, який був госпіталізований до лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 28 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.

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